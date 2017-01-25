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25.01.2017 09:57

У петербурженки из «Ауди» вытащили 70 тысяч

Петербурженку ограбили прямо в машине: злоумышленника привлекла оставленная на пассажирском сиденье сумка.

Как стало известно «Фонтанке», 24 января в полицию Невского района обратилась 59-летняя жертва ограбления. Женщина сообщила, что около восьми часов вечера она сидела в салоне Audi Q3. Машина находилась у одного из домов по улице Крыленко. Неожиданно к иномарке подскочил неизвестный мужчина, разбил стекло пассажирской двери, схватил сумку с документами и 70 тысячами рублей и скрылся на «Фольксвагене».

Проводится проверка.

 

 


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