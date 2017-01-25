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ЖКХ
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25.01.2017 09:41
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В домах на Гражданском вторые сутки нет тепла из-за второго прорыва на сетях

Из-за аварии возле дома №75 по Гражданскому проспекту в Петербурге вторые сутки в жилых домах нет отопления и горячей воды. Работы должны были завершиться к трем часам дня 24 января.

На холодные батареи в квартирах утром 25 января «Фонтанке» пожаловались читатели. В ГУП «ТЭК» подтвердили — ремонтные работы возле этого дома все еще не завершены. Однако дело не в той дефектной трубе, которую энергетики чинили еще с ночи, а в соседней. 400-миллиметровый теплопровод лопнул, как только в дома пустили теплоноситель. Как «Фонтанке» объяснили в ГУП «ТЭК», второй дефект отремонтируют ближе к вечеру 25 января, но потребители уже должны получать в квартиры тепло.  

«В 7 утра мы отправили телефонограммы управляющим организациям с рекомендацией включить отопление. Такую возможность обеспечили наши специалисты на время ремонта», – уточнили в пресс-службе предприятия.

Напомним, ночью 24 января на Гражданском лопнула труба с горячей водой диаметром 500 мм. По ней подавалось тепло в 105 зданий, в том числе в детские сады. Новый прорыв произошел на трубе, обслуживающей те же здания.

 


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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