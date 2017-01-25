Глава ВЭБа: Россия станет единственным островком стабильности в 2017 г.

Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков считает, что в 2017 году будет много изменений в мировой экономике из-за большого количества неопределенностей, особенно в США и КНР, поскольку рост китайской экономики находится под вопросом, а отношения Китая и США сейчас становятся главной повесткой дня, единственным островком стабильности станет РФ.

"Европа будет больше заниматься внутренними проблемами, чем внешними. Мне кажется, что Россия — это единственный островок стабильности" — заявил Горьков в интервью RT.

По его мнению, в 2017 году в РФ будет наблюдаться экономический рост.

"Я думаю, в нашей стране будет экономический рост, ведь конец 2016 года дал нам надежду на низкую инфляцию и на более-менее нормальную цену на нефть. Впервые я ощутил, что России понятно, куда развиваться, в отличие от Европы, США и Китая", — констатировал Горьков.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что инфляция в России по итогам прошлого года достигла исторических минимумов и составила 5,4%, достижение ориентира ЦБ по инфляции в 2017 году в 4% вполне реально.

Экономика РФ в 2017 году может вырасти на 2% при хорошем стечении обстоятельств, заявил в середине января первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в интервью агентству " Блумберг". Официальный прогноз Минэкономразвития на этот год предполагает рост ВВП на 0,6% при цене на нефть в 40 долларов за баррель, вариант прогноза "базовый плюс" со средней ценой нефти в 48 долларов за баррель — рост на 1,1%.