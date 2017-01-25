СМИ: Роскосмос отзывает все двигатели ракет "Протон-М" из-за неликвидных компонентов

Руководство Роскосмоса решило отозвать на Воронежский механический завод (ВМЗ) все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей "Протон-М".

Об этом пишет "Коммерсант". По данным газеты, причиной стали технологические проблемы, вскрывшиеся в ходе огневых испытаний.

"По результатам расследования причин инцидента выяснилось, что при сборке изделия использовались "неликвидные компоненты". В частности, вместо материалов с содержанием драгметаллов, которые должны применяться на этом типе двигателей, использовались менее жаростойкие, которые используются в других типах двигателей, выпускаемых на ВМЗ", — отмечает издание.

"Коммерсант" пишет, что сейчас на предприятии работают сотрудники ФСБ, прокуратуры и Следственного комитета, которые пытаются понять, как многочисленные структуры, которые отвечают за контроль качества, не заметили замену материалов. По словам источников издания, решение об отзыве двигателей для "Протонов" было озвучено 20 января на выездном совещании.

"Речь идет обо всех без исключения двигателях для "Протонов", выпущенных на ВМЗ за последние несколько лет. Это десятки единиц, включая те, что уже были доставлены на космодром Байконур. График их возврата на завод должен быть подписан до конца недели", — уточнил один из собеседников.

Другой источник газеты рассказал, что исправлять ситуацию на ВМЗ поручили научно-производственному объединению "Энергомаш". В госкорпорации считают, что там ситуация с качеством и надежностью выпускаемых двигателей "на порядок выше".

Гендиректор "Энергомаша" Игорь Арбузов подтвердил информацию о том, что предприятие будет проверять двигатели ВМЗ.

Проверки скажутся на сроках пусков "Протонов": первый старт с Байконура, по самым оптимистичным прогнозам, состоится не ранее лета, хотя прежде был запланирован на февраль.