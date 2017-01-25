Во дворе дома на Фонтанке нашли тело женщины с переломанными ногами

Тело неизвестной женщины с травмой головы и открытыми переломами ног было обнаружено ночью 25 января во дворе 127 дома по набережной реки Фонтанки.

Как стало известно «Фонтанке», тело неизвестной женщины, на вид тридцати лет, было найдено возле парадной около часа ночи. Погибшая была одета в фиолетовые штаны и зеленую куртку, а вот на ногах не было ни обуви, ни носков. У женщины была разбита голова и открытые переломы обеих ног.

Окна и двери, выходящие во двор, где нашли труп, были закрыты.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.