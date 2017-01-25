На Каменноостровском порезали американца

Гражданина США ударили ножом в Петроградском районе Петербурга. Иностранец утверждает, что пострадал от рук знакомого.

Как стало известно «Фонтанке», утром 24 января в травматологический пункт пришел 53-летний гражданин США, раненный ножом в предплечье. Он рассказал медикам, что рану получил в квартире на Каменноостровском проспекте, где зарегистрирован: его ударил ножом знакомый. Состояние иностранца потребовало госпитализации, и его отправили в Мариинскую больницу.

Проводится проверка.