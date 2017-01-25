В Петербурге две школьницы попали в больницу с отравлением таблетками

Две 17-летних девушки с признаками отравления лекарствами были госпитализированы в пятую городскую больницу им. Н.Ф. Филатова в Петербурге 24 января. Одну из них медики забрали из дома, другую — из школы.

Как стало известно «Фонтанке», первой в больнице оказалась ученица 11 класса, проживающая на Мариинской улице. Днем, около половины третьего, в квартире ее обследовали врачи, после чего госпитализировали в тяжелом состоянии из-за отравления таблетками.

С похожим диагнозом в больницу доставили ученицу одной из школ в Центральном районе. Медики приехали в учебное заведение около шести вечера, где они так же установили факт отравления лекарствами. Девушка находится в больнице в тяжелом состоянии. Известно, что она состоит на учете в полиции.