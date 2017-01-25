Петербурженка под угрозой оружия отдала свой BMW пятерым разбойникам

Жительницу Петербурга под прицелом пистолета заставили переписать свою иномарку на другое лицо. Преступление было совершено днем 23 января.

Женщина и мужчина находились в салоне «БМВ», припаркованного на проспекте Королева в то время, когда к иномарке подошли пятеро неизвестных. Злоумышленники начали угрожать паре пистолетом. В результате машину запуганная женщина переписала на чужое имя, а ее спутнику пришлось отдать разбойникам без малого 200 тысяч рублей.

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