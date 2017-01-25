Роспотребнадзор сообщил о вспышке сальмонеллеза в Европе, вызванной польскими яйцами

В десяти странах Европы зарегистрирована вспышка сальмонеллеза, сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний. 25 января пресс-служба ведомства распространила соответствующее заявление.

По информации исследователей, сальмонеллы были обнаружены в анализах больных в Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Греции, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Швеции и Великобритании.



Пик заболевания, как уточнили специалисты, пришелся на период с мая по декабрь 2016 года. Тогда от сальмонеллеза пострадали более 450 человек, сообщили в Европейском центре по контролю и профилактике заболеваний.

«Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок», — отмечается в сообщении российского ведомства.

По данным эпидемиологического расследования, как уточнили в Роспотребнадзоре, случаи заболеваний связаны с употреблением инфицированных куриных яиц, которые были произведены на территории Польши.