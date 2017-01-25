СМИ сообщили о прослушивании разговоров российского посла в США сотрудниками ФБР

ФБР подслушивало телефонные разговоры между советником президента США по национальной безопасности Майком Флинном и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на чиновника спецслужб, говорившего на условиях анонимности.

По его словам, это было рутинной процедурой прослушивания разговоров Кисляка, а не частью какого-либо формального расследования.

Разговор между послом и советником Трампа состоялся в тот же день, когда уходящий президент Барак Обама ввел санкции против России за ее предполагаемое вмешательство в процесс президентских выборов.

По словам источника, между Кисляком и Флинном было несколько бесед. Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, комментируя ранее появившийся в газете The Wall Street Journal доклад на эту тему, что они обсуждали авиакатастрофу в районе Сочи, сирийские проблемы и возможность разговора между президентом России Владимиром Путиным и Трампом.