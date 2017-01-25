РФ объявила в розыск по линии Интерпола более тысячи предполагаемых террористов

Российские власти объявили в международный розыск более тысячи человек, обвиняемых в терроризме, заявил начальник Национального центрального бюро Интерпола МВД России Александр Прокопчук.

По его словам, под эгидой Интерпола существуют несколько антитеррористических проектов, которые служат площадками для оперативного обмена информацией и координации действий правоохранителей. Например, база данных иностранных боевиков, выезжающих в зоны вооруженных конфликтов.

"Важной составляющей нашей деятельности является международный розыск террористов… Только в 2016 году нам удалось добиться арестов и последующих выдач подозреваемых в преступлениях из Германии, Словакии, Турции, Туниса, ОАЭ", — рассказал Прокопчук журналистам.

Представитель МВД также отметил, что в 2016 году Россия присоединилась к новому проекту Интерпола "Часовщик", который направлен против изготовителей самодельных взрывных устройств.

Прокопчук подчеркнул, что Интерпол уделяет большое внимание борьбе с попытками террористов использовать в своих целях интернет. Речь идет о проверках почтовых ящиков, видеоканалов и сайтов.

"Благодаря нашей совместной работе с НЦБ Интерпола Кипра был идентифицирован россиянин, неоднократно сообщавший заведомо ложную информацию о готовящихся терактах. В частности, он угрожал взорвать аэропорт Ларнака, объекты органов власти Армении, Казахстана и Белоруссии", — добавил глава российского бюро.