Очевидцы: Перекресток Мебельной улицы и Торфяной дороги заливает кипяток

Прорыв трубопровода произошел в Приморском районе Петербурга в ночь со вторника на среду. Кипятком заливает проезжую часть. Точное количество попавших в зону аварии домов пока неизвестно.

Как сообщают очевидцы, в районе половины первого ночи 25 января Мебельную улицу около пересечения с Торфяной дорогой заволокло паром. На проезжую часть выливается кипяток. Предположительно, там произошел прорыв теплотрассы. Горожане, ссылаясь на грядущее похолодание, переживают за состояние дороги.

«Фонтанка» запросила информацию о происшествии у оперативных служб города.