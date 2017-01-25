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25.01.2017 00:55

Ученые опровергли популярную гипотезу зарождения жизни на планете

Шведские и датские геофизики показали, что наступление Великого ордовикского события биоразнообразия не связано, как считалось ранее, с метеоритной бомбардировкой Земли. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Специалисты обнаружили, что в ордовикский период метеоритная бомбардировка планеты началась 468 миллионов лет назад, то есть на 2-3 миллиона лет позже наступления одноименного события биоразнообразия.

К своим выводам ученые пришли, проведя датировку кристаллов циркона из метеорита, обнаруженного в одном из шведских газовых месторождений.

Великое ордовикское событие биоразнообразия началось около 471 миллионов лет назад и продолжалось в течение примерно 25 миллионов лет. За этот период на планете произошел резкий рост числа видов морских и наземных организмов. Многие ученые связывают ордовикское событие с метеоритной бомбардировкой Земли. Новое исследование опровергает такую точку зрения.

Источник: Лента.ру


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