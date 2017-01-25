Петербургского адвоката могут привлечь за разжигание ненависти к «террористам из ЛНР»

Следственный отдел управления следственного комитета по Невскому району Петербурга проводит проверку в отношении адвоката и экс-председателя петербургской «Партии Прогресса» Аркадия Чаплыгина.

Как сообщил он «Фонтанке», накануне его вызвал следователь и сообщил, что неизвестный пожаловался на его пост «ВКонтакте», опубликованный 25 апреля 2016 года. Тогда Чаплыгин прокомментировал новость портала zona.media о задержанных ополченцах ЛНР с автомобилем, полным боеприпасами и оружием, таким образом: «Вооружённые террористы ЛНР уже в Петербурге. Теперь выбор за Россией: либо изолируем этих людей от общества, либо ждём всплеска грабежей и убийств».

После обращения неизвестного с просьбой проверить пост на экстремизм следователи отправили текст на экспертизу. «Экспертиза признала фразу "Россия должна сделать выбор: либо террористов ЛНР изолируют от общества..." возбуждающей вражду к соцгруппе "террористы – граждане ЛНР"», – сообщил «Фонтанке» Чаплыгин. По его мнению, террористы не могут получить государственную защиту, как социальная группа, поэтому дело не будет возбуждено.

Тем не менее, следователи продолжают проверку, назначена дополнительная экспертиза.