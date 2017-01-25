Еще
01:59 25.01.2017
Пришлите свою новость!
01:50
Александринский театр покажет "Баню" по Маяковскому
01:33
Николай II, Ленин, Троцкий и Кшесинская станут героями нового цикла лекций
01:15
В Мариинском театре отпразднуют Китайский Новый год
01:14
Очевидцы: Перекресток Мебельной улицы и Торфяной дороги заливает кипяток
00:55
Ученые опровергли популярную гипотезу зарождения жизни на планете
00:36
Петербургского адвоката могут привлечь за разжигание ненависти к «террористам из ЛНР»
00:28
Россия написала для Сирии проект конституции
00:09
Самолет ВВС США провел разведку вблизи границ Ленобласти
24/01
В Белом доме объяснили желание Трампа улучшить отношения с Россией
24/01
Газоснабжение в Пушкинском районе восстановили
24/01
«ВКонтакте» позволит скрыть от посторонних глаз альбом с сохраненными фото
24/01
Еще две марки поддельной сметаны обнаружили в петербургских магазинах
24/01
Цены на нефть растут
24/01
Орхан Памук станет почетным доктором СПбГУ
24/01
Всемирный банк прогнозирует цену на нефть в 2017 году на уровне 55 долларов
24/01
Гоблин (Пучков) не понял инициативы минкульта
24/01
Пожар в ЖК «Усадьба «Яблоневый сад» локализовали
24/01
Экс-глава Европарламента станет соперником Меркель на выборах канцлера
24/01
Во Всеволожске горячей и холодной воды нет у 25 тысяч человек
24/01
В Пушкинском районе два десятка домов остались без газоснабжения
24/01
СМИ узнали сумму, в которую обошлась Британии слежка за «Адмиралом Кузнецовым»
24/01
В Ижевске на улице нашли пятилетнего мальчика в одной футболке
24/01
В Киеве планируют переименовать 15 улиц
24/01
Более ста человек тушат пожар в ЖК «Усадьба «Яблоневый сад»
24/01
Порошенко проигнорировал российских журналистов в Хельсинки
24/01
В России «пожизненно» заблокируют третий по величине видеохостинг
24/01
«Белое дело» оспорит решение суда о демонтаже доски Колчаку
24/01
Иск о личном банкротстве «мясного короля» Василия Верюжского признан обоснованным
24/01
В Кировском районе Ленобласти устроили облаву на волков
24/01
В Петербурге арестовали 730 упаковок с лосьонами и «Боярышником»
24/01
«Сити Молл» эвакуировали из-за замыкания в туалете
24/01
"Фонтанка" за 60 секунд — 24 января
24/01
Полтавченко попросил президента о безвизовом въезде для туристов, прибывающих в Пулково
24/01
В Италии шесть человек стали жертвами крушения спасательного вертолета
24/01
Задержанному в США в день инаугурации Трампа журналисту RT грозит до десяти лет тюрьмы
24/01
Израиль одобрил строительство новых поселений на палестинских территориях
24/01
Пассажиропоток через «Брусничное» за год вырос на треть
24/01
В Москве ищут мужчину, который затолкал ребенка в багажник и скрылся
24/01
Женщина и двое детей пострадали в ДТП с машиной ГУДСП в Ломоносове
24/01
Кержаков предложил провести матч легенд мирового футбола на Дворцовой во время ЧМ-2018
24/01
ГУ МВД: Пулковская обсерватория до сих пор не подала заявление об ущербе от взлома
24/01
Петербургские перевозчики подарят ветеранам бесплатный проезд 27 января
24/01
Супругу Ильдара Дадина отвезли в полицию за "неправильный переход улицы"
24/01
Резиденты ОЭЗ Петербурга в 2016 году увеличили размер инвестиций на 35%
24/01
Невзоров о заявлении Толстого, православии и антисемитизме
24/01
В РПЦ назвали неактуальным вопрос передачи "Херсонеса Таврического" крымской епархии
24/01
Министр образования выступила против уроков полового воспитания
24/01
«ДП»: Смольный нашел помещения и инвесторов для 15 хостелов в Петербурге
24/01
«Аэрофлот» ищет партнера для работы со СМИ на Северо-Западе
24/01
Шабанов: Я буду защищать рабов в Ленобласти
24/01
СМИ: Минфин и ЦБ за неделю изымут с рынка 3,5 млрд долларов
24/01
Из бани на Ново-Рыбинской увезли дюжину проституток
24/01
Памятную доску Колчаку на Большой Зелениной демонтируют
24/01
Доллар и евро продолжают дешеветь
24/01
Лжеполицейские в Хельсинки украли у пенсионеров десятки тысяч евро
24/01
СМИ узнали о планах Германии обновить ПВО после присоединения Крыма
24/01
Объявлены номинанты на премию «Оскар»
24/01
Домодедово предоставит пассажирам возможность вернуть tax free
24/01
Володин назвал декриминализацию побоев «условием для создания крепких семей»
24/01
За удар ручкой в глаз петербуржец заплатит почти два миллиона
24/01
Московские власти раздадут 3 млн приготовленных к утилизации книг
24/01
Адвокат Дадина: Позиция уполномоченного по правам человека - «нож в спину»
24/01
Смольный: Мы не требуем немедленного выселения Европейского университета
24/01
Россия и Армения договорились о поездках граждан по внутренним паспортам
24/01
На Наставников водитель грузовика спас людей, въехав в припаркованные машины
24/01
В Петербурге за год в 4,5 раза увеличилась площадь улиц, где используют гранитную крошку
24/01
Петиция против передачи Исаакия РПЦ набрала больше 200 тысяч подписей
24/01
Масляков стал народным артистом Чечни
24/01
Неустойка за срыв передачи жилья дольщикам может снизиться вдвое
24/01
«Ломоносовская» вновь открыта на вход
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
25.01.2017 00:28

Россия написала для Сирии проект конституции

Москва передала представителям вооруженной оппозиции проект новой конституции Сирии, заявил глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

По его словам, проект был подготовлен российскими специалистами.

"Хочу особо подчеркнуть: нами это было сделано исключительно по той причине, что мы хотим ускорить этот процесс и придать этому какой-то дополнительный стимулирующий импульс, никоим образом не вмешиваясь в сам процесс рассмотрения и принятия конституции", — добавил Лаврентьев.

По итогам проходивших в Астане переговоров 23-24 января было принято совместное заявление России, Ирана и Турции, в котором стороны объявили о создании трехстороннего механизма за соблюдением режима прекращения огня. Его детали будут отрабатываться по военным каналам между Тегераном, Москвой  и Анкарой.

При этом Россия, как подчеркнул Лаврентьев, не исключает появления новых гарантов соглашения о перемирии, однако они должны обладать реальным влиянием на оппозицию.

 

Источник: РИА Новости


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«ЮИТ Санкт-Петербург»
18.01.2017 11:45

ЮИТ запускает в России кампанию «100 Добрых Дел»

Концерн ЮИТ запускает в России уникальную кампанию «100 Добрых Дел», суть которой заключается в том, чтобы за счет ресурсов ЮИТ оказать помощь людям в виде совершения небольших по масштабу дел, которые осуществляются на общее благо для улучшения повседневной жизни.
Tele2
17.01.2017 16:13

Tele2 запустила благотворительный сервис для помощи детям

Tele2 запустила благотворительный сервис, который позволит абонентам ежедневно перечислять пожертвования в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».
Mrfin
30.12.2016 14:56

В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin

Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Петербургского адвоката могут привлечь за разжигание ненависти к «террористам из ЛНР»
Россия написала для Сирии проект конституции
Самолет ВВС США провел разведку вблизи границ Ленобласти
В Белом доме объяснили желание Трампа улучшить отношения с Россией
Экс-глава Европарламента станет соперником Меркель на выборах канцлера
СМИ узнали сумму, в которую обошлась Британии слежка за «Адмиралом Кузнецовым»
В Ижевске на улице нашли пятилетнего мальчика в одной футболке
В Киеве планируют переименовать 15 улиц
Порошенко проигнорировал российских журналистов в Хельсинки
В России «пожизненно» заблокируют третий по величине видеохостинг
Дадин рвётся на свободу через КС
Евреи в Петербурге были всегда
Полина Осетинская: "Закон о побоях" - шаг в каменный век
В «исаакиевской» истории договорились до антисемитизма
К делу ЮКОСа посоветовали приложить китайскую мудрость
Ресторан "Квартира Кости Кройца": поесть, заодно и помыться
Январь 1917: империя на грани
Инаугурация Дональда Трампа
Life78: чье это было?
Россия платить не будет
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Лего Зенит Арена»: ваш ребенок поймет, что такое бесполезная трата денег

Невзоров о заявлении Толстого, православии и антисемитизме

Александр Таран/Итерпресс

Викторина: Обожаю эскимо - лезет в рот оно само!

Сторонников Ильдара Дадина не пускают в Конституционный суд

Не торопись, скользко!

Жилой район в Китае подняли на воздух за 10 секунд

Новости компаний
«ЮИТ Санкт-Петербург»
18.01.2017 11:45
ЮИТ запускает в России кампанию «100 Добрых Дел»
Концерн ЮИТ запускает в России уникальную кампанию «100 Добрых Дел», суть которой заключается в том, чтобы за счет ресурсов ЮИТ оказать помощь людям в виде совершения небольших по масштабу дел, которые осуществляются на общее благо для улучшения повседневной жизни.
Tele2
17.01.2017 16:13
Tele2 запустила благотворительный сервис для помощи детям
Tele2 запустила благотворительный сервис, который позволит абонентам ежедневно перечислять пожертвования в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».
Mrfin
30.12.2016 14:56
В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin
Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
Tele2
23.12.2016 10:23
Tele2 упакует новогодние подарки
Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
key.ru
20.12.2016 09:00
Покупки в КЕЙ можно оплатить телефоном в одно касание
Бесконтактная технология оплаты (смартфоном в одно касание) становится все популярнее в России. По данным аналитического агентства НАФИ, потребители все чаще рассчитывают на свои мобильные устройства при совершении платежей
SPB-matras.ru
14.12.2016 11:25
Магазин «SPB-matras.ru» представил новый каталог кроватей и товаров для сна
Тематический интернет-магазин СПБ-Матрас.Ру, специализирующийся на товарах для сна, матрасах и кроватях, представил новый каталог спальной продукции, куда вошли модели популярных отечественных и европейских фабрик
Parusa RMC
14.12.2016 10:00
Рестораны Центрального яхт-клуба готовы к новогоднему сезону
Рестораны «Паруса» и «Море» полностью готовы к началу сезона новогодних праздников. За осенние месяцы шеф-повара улучшили банкетные предложения, не оставив без внимания традиционные для зимы блюда.
КЕЙ
13.12.2016 09:00
КЕЙ назвал must-have подарков к Новому 2017 году
Поиск идей для новогодних подарков — задача не из легких. Однако, если обратить внимание на технологичные подарки, найти подходящее решение будет значительно легче.
Tele2
08.12.2016 12:36
Фонд «Навстречу переменам» и Tele2 объявили победителей Всероссийского конкурса детских социальных проектов
В Москве названы имена победителей конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам − 2016», который проходил при поддержке Tele2.
«МегаФон»
05.12.2016 15:19
Министерство культуры РФ и компания «МегаФон» подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционных проектов
Министерство культуры РФ и «МегаФон» расширяют сотрудничество, в рамках которого будут реализованы инвестиционные проекты в области объектов культурного наследия в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.