Россия написала для Сирии проект конституции

Москва передала представителям вооруженной оппозиции проект новой конституции Сирии, заявил глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

По его словам, проект был подготовлен российскими специалистами.

"Хочу особо подчеркнуть: нами это было сделано исключительно по той причине, что мы хотим ускорить этот процесс и придать этому какой-то дополнительный стимулирующий импульс, никоим образом не вмешиваясь в сам процесс рассмотрения и принятия конституции", — добавил Лаврентьев.

По итогам проходивших в Астане переговоров 23-24 января было принято совместное заявление России, Ирана и Турции, в котором стороны объявили о создании трехстороннего механизма за соблюдением режима прекращения огня. Его детали будут отрабатываться по военным каналам между Тегераном, Москвой и Анкарой.

При этом Россия, как подчеркнул Лаврентьев, не исключает появления новых гарантов соглашения о перемирии, однако они должны обладать реальным влиянием на оппозицию.