Самолет ВВС США провел разведку вблизи границ Ленобласти
Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W подлетел к границам России в районе Балтийского моря, передает «Интерфакс».
Отмечается, что американский самолет вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании. В ходе кругового 10-часового перелета до Таллина и обратно осуществлял радиотехническую разведку вблизи границ Ленинградской и Калининградской областей.
При этом над акваторией Северного моря он был дозаправлен самолетом-заправщиком.
Ранее самолеты ВВС США и Швеции одновременно провели оперативную разведку вблизи границ Калининградской области.
Источник: Газета.ру