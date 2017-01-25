Самолет ВВС США провел разведку вблизи границ Ленобласти

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W подлетел к границам России в районе Балтийского моря, передает «Интерфакс».

Отмечается, что американский самолет вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании. В ходе кругового 10-часового перелета до Таллина и обратно осуществлял радиотехническую разведку вблизи границ Ленинградской и Калининградской областей.

При этом над акваторией Северного моря он был дозаправлен самолетом-заправщиком.

Ранее самолеты ВВС США и Швеции одновременно провели оперативную разведку вблизи границ Калининградской области.