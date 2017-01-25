В Белом доме объяснили желание Трампа улучшить отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп стремится наладить отношения с РФ, несмотря на критику, поскольку это отвечает интересам Соединенных Штатов, заявил в рамках регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Потому что он умеет заключать сделки, он будет заключать сделки в интересах США", — ответил Спайсер на вопрос журналистов, почему, несмотря на критику Трамп все равно стремится наладить отношения с РФ.