«ВКонтакте» позволит скрыть от посторонних глаз альбом с сохраненными фото
Социальная сеть «ВКонтакте» по умолчанию сделала скрытым от посторонних альбом, в котором находятся сохраненные фотографии. Об этом сообщает TJ.
Автоматически раздел отображается только владельцу страницы, но в настройках приватности пользователи могут выбрать, кому будут видны сохраненные изображения.
Пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников рассказал изданию, что функция была добавлена по многочисленным просьбам. «Много и долго просили» — добавил представитель соцсети.
На активацию данной функции повлияли и несколько резонансных дел. Так, 4 ноября 2016 года суд признал виновным пользователя соцсети за изображение, которое была сохранено в его профиле во «ВКонтакте».
Источник: Газета.ру