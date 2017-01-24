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24.01.2017 22:54

Всемирный банк прогнозирует цену на нефть в 2017 году на уровне 55 долларов

Всемирный банк ожидает, что в 2017 году средняя цена на нефть будет на уровне $55 за баррель. Такие данные содержатся в новом выпуске ежеквартального доклада банка о состоянии и перспективах сырьевых рынков.

По сравнению с предыдущим выпуском прогноз по ценам на нефть остался неизменным. Авторы предупреждают, что исходят в своих оценках из "частичного соблюдения" странами-членами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами недавней договоренности "об ограничении производства после долгого периода неограниченной добычи".

В сравнении с 2016 годом среднегодовые цены на нефть должны повыситься на 29%.

В то же время, по мнению экспертов ВБ, цены на драгоценные металлы в мире в текущем году снизятся на 7%. Объясняется это ростом банковских процентных ставок и снижением закупок драгметаллов в целях сбережения средств.

Что касается цен на сельхозпродукцию, эксперты банка ожидают в 2017 году их роста менее чем на 1%. По их оценкам, несколько подорожают масла и семена масличных культур, но почти на 3% подешевеют зерновые в связи с улучшением прогнозов по предложению.

Особый раздел доклада посвящен на этот раз замедлению притока инвестиций в страны – экспортеры сырья. Рост этого показателя замедлился до 1,6% в 2015 г. с 7,1% в 2010 г. "Слабость инвестиционных потоков – как государственных, так и частных, – затрудняет работу в этих странах по широкому кругу направлений", – заявил директор Группы перспектив развития в ВБ Айхан Коуз.

"У большинства из этих экономик ограниченные возможности для политического противодействия замедлению притока инвестиций, поэтому им надо принимать меры для улучшения делового климата, содействия диверсификации экономики, совершенствования механизмов управления", – добавил он.

Источник: ТАСС


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