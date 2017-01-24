Пожар в ЖК «Усадьба «Яблоневый сад» локализовали

Крупный пожар в ЖК «Усадьба «Яблоневый сад» в Левашово локализовали. Никто из жильцов не пострадал.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в 21.55 ранг пожара в доме 33 по улице Чкалова был понижен до №1 БИС. На месте в данный момент работают 119 человек и 33 единицы техники.

Напомним, что в 19.30 в ЖК «Усадьба «Яблоневый сад» загорелся трехэтажный дом. Огонь перекинулся на кровлю и в итоге охватил 800 квадратных метров. Пожару присвоили второй номер сложности.

Из дома эвакуировали 12 жильцов. Для их размещения прибыл автобус.

Никто не пострадал.