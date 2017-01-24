В Пушкинском районе два десятка домов остались без газоснабжения

Два десятка домов остались без газа в Пушкинском районе во вторник вечером. Отключение произошло из-за сработавшей автоматики.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, 24 января в 21.05 сработала защита на газораспределительном пункте в доме 45 по Колпинскому шоссе. В результате, 22 дома остались без газа.

На место прибыли специалисты предприятия «ПетербургГаз», которые установливают причину происшествия.

Восстановить газоснабжение в домах планируют к к полуночи.