Смольный встает на велодорожку

Велодорожки на Петроградской стороне, вдоль Фонтанки и на Пискаревском – Смольный выбрал 5 маршрутов, которые должны появиться в Петербурге уже до конца этого года.

Велосипедисты могут поднимать бокалы за локальную победу. В кабинетах комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), наконец, совпали их желания и возможности Смольного. Ведомство выделило 130 млн рублей на строительство велодорожек. До конца года в Петербурге должно появиться 45 км отдельных полос для двухколесного транспорта.

Главная новость – три из пяти велодорожек появятся в историческом центре. Еще 3 года назад чиновники Смольного говорили категорично – на полосы для двухколесного транспорта можно рассчитывать только в парках и на окраинах. Против дорожек в центре хором выступали тогдашний вице-губернатор Марат Оганесян (ныне под следствием) и экс-глава КРТИ Дмитрий Буренин.

В 2014-м команда сменилась. Сначала в Петербург переехал лояльный к велосипедистам вице-губернатор Игорь Албин. Он первым пустил активистов на закрытые совещания, назначив своим советником основателя «Велосипедизации СПб» Дарью Табачникову. Затем первым зампредом в КРТИ перебрался Вадим Власов, знакомый с опытом столицы и Подмосковья. Центр страны задает тренд. С 2010-го в Москве построили 200 км выделенных дорожек.

Сразу две велополосы комитет решил построить на Петроградской стороне. Предложение свежее. Их не было ни в концепции, разработанной 5 лет назад, ни в недавнем опросе. Впрочем, идея спросить горожан, откуда они бы начали велосипедизацию Петербурга, все равно провалилась – сайт КРТИ в тот же день атаковали боты.

Возможно, появлением именно этих маршрутов горожане обязаны чемпионату мира по футболу – 2018. Велодорожки приведут прямо к метро «Крестовский остров» и, в перспективе, к уже построенному стадиону.

Автолюбители тоже могут порадоваться. После ввода Яхтенного моста на двух колесах можно будет сразу добраться из центра через Петроградскую сторону к парку 300-летия. Значит, велосипедисты освободят для них, хотя бы частично, загруженные Каменноостровский проспект и улицу Савушкина. К слову, по этим дорожкам сможет добираться на работу и Вадим Власов, курирующий велоинфраструктуру.

Третий маршрут в центре уже был известен. Его строительства добился куратор «Велосипедизации» Стас Иванов. Дорожку должны проложить вдоль Фонтанки от Невы до Гороховой улицы и обратно, к Летнему саду. За предложение проголосовали жители Центрального района в рамках проекта «Твой бюджет».

«Велосипедизация» уже вовсю обсуждает конкретику. В группе сообщества «ВКонтакте» принимают предложения – где пустить полосу, справа или слева дороги. И стоит ли ее отгораживать парковкой от потока автомобилей.

За строительство «вылетного» маршрута от Финляндского вокзала до проспекта Луначарского активисты и вовсе выступают уже несколько лет. На северо-востоке города до сих пор нет метро, а велосипед вполне сможет конкурировать в скорости с маршруткой или даже автомобилем. К примеру, путь от проспекта Маршала Блюхера до Литейного по выделенной полосе займет всего 15-20 минут.

Эта велодорожка поставит проектировщиков перед самой сложной проблемой. Комитет старательно исключил из всех маршрутов мосты. На них места с трудом хватает машинам с пешеходами. Но на Гражданку не попасть без переезда по виадуку над ж/д веткой.

Как именно решится задача, станет понятно к лету. Тогда КРТИ планирует спроектировать новые маршруты и начать их строительство. Одно комитет уже обещал – дорожки должны обособить от потоков пешеходов и автотранспорта. А также – снабдить светофорами и дорожными знаками. Свою помощь уже предложили голландские архитекторы и урбанисты.

Антонина Асанова, «Фонтанка.ру»