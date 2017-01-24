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24.01.2017 21:55

СМИ узнали сумму, в которую обошлась Британии слежка за «Адмиралом Кузнецовым»

Операция по сопровождению российских военных кораблей обошлась Великобритании почти в 1,4 миллиона фунтов, сообщает британское издание The News.

В октябре 2016 года авианосная группа Северного флота прошла вдоль побережья Великобритании на пути в Сирию. Ее передвижение отслеживали британские боевые корабли — эсминец "Дункан" и фрегат "Ричмонд".

Журналисты The News воспользовались законом о свободном доступе к информации и запросили у властей данные о стоимости операции. Как оказалось, слежка за российскими кораблями обошлась в 1,394 миллиона фунтов. В эту сумму входит, среди прочего, зарплата персонала и расходы на топливо.

Ранее сообщалось, что британский флот намерен сопровождать российскую авианосную группу и на ее обратном пути из Сирии в Россию. Группа во главе с авианосцем "Адмиралом Кузнецовым" завершила участие в антитеррористической операции в Сирии и 6 января начала переход на базу в Североморск.

Источник: РИА Новости


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