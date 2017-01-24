В Ижевске на улице нашли пятилетнего мальчика в одной футболке

В Ижевске местные жители обнаружили на одной из улиц города 5-летнего ребенка, одетого только в одну футболку, после чего обратились в полицию, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики Удмуртия.

Отмечается, что ижевчане обнаружили на улице маленького мальчика, который рассказал им лишь только то, что ему пять лет.

В пресс-службе МВД Удмуртии заявили, что в настоящее время ребенок находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает.

По данным местных синоптиков, погода в Ижевске составляет от --10°С до --6°С.