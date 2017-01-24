В Киеве планируют переименовать 15 улиц

Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей согласовала проект решения о переименовании 15 улиц в столице Украины. Для вступления документа в силу его должен утвердить Киевсовет.

"Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали проект решения "О переименовании проспекта, бульваров, улиц, переулков, уточнении названий и возвращении исторического названия в городе Киеве", — сообщила во вторник пресс-служба Киевсовета.

В частности, депутаты предлагают переименовать бульвар Дружбы Народов в центральном Печерском районе Киева в бульвар Николая Михновского (один из идеологов украинского национального движения конца 19 — начала 20 века), а проспект Героя Сталинграда в "спальном" Оболонском районе — в проспект Владимира Иваюска (украинский поэт и композитор советских времен).

Бульвар Михаила Кольцова хотят переименовать в бульвар Николая Руденко, улицу Гайдара — в улицу Семьи Праховых, улицу Генерала Наумова — в улицу Людмилы Фои, улицу Маршала Тимошенко — в улицу Николая Кагарлицкого, улицу Московскую — в улицу Дмитрия Годзенко, улицу Новороссийскую — в улицу Опришковскую, улицу Александра Горовица — в улицу Василия Барки, улицу Петровского — в улицу Василия Щавинского.

Также улицу Пугачева предлагается переименовать в улицу Академика Ромоданова, улицу Семашко — в улицу Николая Павлушкова, улицу Тропинина – в улицу Якубенкивскую, переулок Делегатский — в переулок Федоровский, переулок Михаила Реута – в переулок Памвы Беринды.

С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

По данным Украинского института национальной памяти, в рамках закона о декоммунизации на Украине в 2016 году было переименовано более 50 тысяч улиц.