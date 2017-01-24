Более ста человек тушат пожар в ЖК «Усадьба «Яблоневый сад»

Пожар по повышенному номеру сложности тушат в ЖК «Усадьба «Яблоневый сад» в Выборгском районе вечером 24 января. С огнем борются более 100 человек.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, огонь в трехэтажном доме 33 по улице Чкалова в Левашово вспыхнул в 19.30. Через 10 минут на место прибыло первое пожарное подразделение.

Из дома эвакуировали 12 человек и приступили к тушению. Однако в 20.50 загорелась кровля и огонь охватил 800 квадратных метров дома. Ранг пожара повысили до №2.

В настоящий момент на месте работают 104 человека и 27 единиц техники.