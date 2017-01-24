Порошенко проигнорировал российских журналистов в Хельсинки

Президент Украины Петр Порошенко отказался общаться с российскими журналистами в Хельсинки, где он находился с визитом. Об этом во вторник, 24 января, сообщает «Интерфакс-Украина».

В ответ на просьбу об интервью Порошенко призвал перестать «убивать украинцев и освободите территорию». Украинский президент добавил, что не будет беседовать с российскими журналистами до тех пор, пока не будет прекращена «оккупация» Донбасса.

20 января сообщалось, что Порошенко прервал ранее объявленный бойкот российских СМИ. На Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе он ответил на вопрос корреспондента о слушаниях в Высоком суде Лондона по поводу долга Киева перед Москвой в три миллиарда долларов.

В декабре 2016-го охрана Порошенко не пустила некоторых украинских журналистов на торжественное открытие восстановленной телевышки в подконтрольной Киеву части Донецкой области. Сотрудники служб безопасности пригрозили прострелить ноги работникам СМИ.

На Давосском форуме в январе 2016 года украинский лидер также игнорировал представителей российских СМИ.

Киев регулярно обвиняет Россию в причастности к конфликту в Донбассе. Москва эти обвинения традиционно отвергает, ссылаясь на отсутствие доказательств.