В России «пожизненно» заблокируют третий по величине видеохостинг

Согласно предписанию Мосгорсуда, Роскомнадзор «пожизненно» заблокирует французский портал DailyMotion, который является третьим по величине видеоресурсом после YouTube и Vimeo. Об этом говорится в материалах дела.

Сайт нарушил авторские права телеканала «Пятница!», который принадлежит холдингу «Газпром-медиа». На DailyMotion были обнаружены пиратские копии контента, принадлежащего российской компании. На запросы «Газпром-медиа» французский ресурс не отреагировал.

«2 декабря 2016 года Мосгорсуд вынес решение удовлетворить иск телеканала «Пятница!». Представителями DailyMotion в указанные сроки не была подана апелляция. В соответствии с законом Роскомнадзор примет необходимые меры для блокировки видеохостинга», — пояснили в пресс-службе «Газпром-медиа».