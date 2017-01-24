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«Белое дело» оспорит решение суда о демонтаже доски Колчаку
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«Белое дело» оспорит решение суда о демонтаже доски Колчаку
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24.01.2017 20:49

«Белое дело» оспорит решение суда о демонтаже доски Колчаку

Центр «Белое дело», инициировавший установку мемориальной доски адмиралу Колчаку, подаст апелляционную жалобу на решение Смольнинского районного суда Петербурга. 24 января тот предписал демонтировать каменную плиту с фасада на Большой Зелениной улице.

Как рассказал «Фонтанке» координатор «Белого Дела» Олег Шевцов, в ходе процесса мемориально-просветительский центр был признан третьим лицом.

«Будем обжаловать. Мы не расстраиваемся. Будем работать дальше», – сообщил Олег Шевцов.

Смольнинский районный суд 24 января признал незаконной установку памятной доски Колчаку на эркере дома 3 по Большой Зелениной улице. Активисты левопатриотического движения «Суть времени» указали, что адмирал и участник Гражданской войны признан в России военным преступником. Такое решение вынес в 1999 году военный суд Забайкальского округа.

Суд обязал городской комитет по культуре демонтировать доску. Если решение не будет обжаловано, оно вступит в силу через месяц.

Памятная доска Александру Колчаку была установлена в ноябре прошлого года.  Согласование выдало правительство города. На камне выбита надпись: «В этом доме с 1906 по 1912 год жил выдающийся русский офицер, ученый и исследователь Александр Васильевич Колчак».


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