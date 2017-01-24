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24.01.2017 22:46
3 Комментариев

Город против «Стража»

В Калининском районе борьба между управляющими компаниями за несколько домов вылилась во взломанные сайты, инфаркты и привлечение полиции. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что районный конфликт — это только часть общегородского передела рынка ЖКХ.
Город против «Стража»
Александр Чиженок/Коммерсантъ

Несколько дней назад жители домов в Калининском районе увидели у себя в подъездах листовки следующего содержания: «Ваша управляющая компания ООО ЖКС №3 Калининского района — БАНКРОТ! (по отчетам за 2015 год она задолжала всем контрагентам около 1 млрд рублей)». В тексте была орфографическая ошибка, а под ним значились мобильные телефоны, по которым следует позвонить, если «вам надоело некачественное управление». Кроме того, предлагалось вознаграждение за проведение общедомового собрания по смене управляющей компании — от 5 тысяч до 50 тысяч рублей. Подписана листовка была так: «Инвестиционная компания «Городские Инновационные технологии».

Такая экстравагантная система смены УК заинтересовала читателей «Фонтанки». На звонок корреспондента издания по указанному номеру ответил некто Александр, который пояснил схему оплаты: за то, чтобы собрать собственников дома на очное собрание для встречи с новой компанией, инициативному жителю полагается 5 тысяч рублей. Если ему хватит авторитета и старательности собрать подписи 51% собственников — гонорар повышается до 50 тысяч рублей.

Как выяснилось, это не первый акт коммунальной драмы, который разворачивается в Калининском районе. Незадолго до появления листовок управляющая компания «Универсальный страж» (входит в холдинг «Городские инновационные технологии») распространила обращение, в котором жаловалась на фактически попытку рейдерского захвата со стороны ЖКС №3 Калининского района. Тот, якобы, пытался при поддержке районного жилищного агентства фальсифицировать результаты собраний жильцов в нескольких домах, которые находятся под управлением «Универсального стража» и перевести их уже под свое управление. При этом УК запустила петицию на сайте Chаnge.org c требованием проверить личный интерес в происходящем со стороны Степана Куралова, руководителя ГКУ «Жилищное агентство Калининского района Санкт-Петербурга».

Конфликт между ЖКС №3 и «Универсальным Стражем» давно вышел за рамки заочных обвинений. «Универсальный страж» обслуживает 22 дома на юге района, в основном на проспекте Металлистов. Это довольно проблемная с коммунальной точки зрения область. Жители пятиэтажек на проспекте, как рассказали в районной администрации, являются рекордсменами по количеству жалоб (571 жалоба при 4 321 жильце). Два дома – № 87 и 89 сумели выйти из-под управления «Стража»; правда, для этого пришлось идти в суд. В беседе с «Фонтанкой» жильцы рассказали, что общедомовое собрание приняло решение в пользу ЖКС №3 еще в конце 2015 года. Однако в феврале 2016 года «Универсальный страж» предоставил собственные протоколы собраний, из которых выходило, что жители как раз выбирают его. Один из собственников обратился в суд, который через 5 месяцев разбирательств признал протоколы управляющей компании недействительными, и ЖКС №3 сумел принять дома под свое управление.

После этого районное Жилищное агентство инициировало собрания собственников еще в 14 домах. Организация сделала это на правах полноправного собственника, так она является представителем государственного жилищного фонда, т. е. квартир, находящихся в соцнайме (таких здесь порядка 25%). По 11 домам протоколы с решением о переходе в ведение ЖКС №3 уже есть, подготовлен пакет документов для включения в реестр ГЖИ, направлены документы на заключение договора с ресурсоснабжающими организациями и Вычислительным центром коллективного пользования (ВЦКП).

Именно это вызвало протест со стороны «Универсального стража», который обвинил конкурента в фальсификации и, по сообщениям жильцов, уже готовит новые собрания. На этом, впрочем, «Городские инновационные технологии» (ГИТ) не остановились, и в домах, подконтрольных ЖКС №3, появились пресловутые листовки. Совладелец компании Грант Агасьян в беседе с корреспондентом «Фонтанки» отметил, что не видит в тексте объявления никаких признаков подкупа и что «любой труд должен быть оплачен». Жилищное агентство Калининского района уже готовит обращение в прокуратуру и полицию.

Полиция не в первый раз вынуждена подключаться к этому конфликту. По словам главы ЖКС № 3 Калининского района Николая Вотчинцева, сотрудники «Универсального стража» неделю назад пытались препятствовать проведению уборки на территории, а сам Вотчинцев услышал от Гранта Агасьяна фразу «вам недолго осталось». Затем глава ГИТ пояснил, что имел в виду «недолго осталось до разбирательств». «Вотчинцев все придумывает, – говорит Агасьян. – Я вряд ли похож на человека, который кому-то может угрожать». Однако заявление по этому поводу уже направлено в 21 отдел полиции УМВД по Калининскому району. Там же лежит заявление от противоположной стороны. По слова Агасьяна, это сам Вотчинцев вместе с администрацией неделю назад довел до инфаркта гендиректора «Управляющего стража» Николая Скоргобогатого. Скоробогатый все еще в больнице, однако заявление на Вотчинцева уже написал. Характерно, что это не первый аналогичный инцидент. В 2014 году Скоробогатому стало плохо во время одной из проверок ГЖИ в связи с жалобой жильца. В тот раз его заявление касалось неоказания помощи со стороны сотрудника жилинспекции, однако в итоге, по словам пресс-службы ГИТ, ведомство принесло извинения и конфликт был исчерпан.

Такая же запутанная история с задолженностью ЖКС, которую указывает в своей листовке ГИТ. Миллиард — сумма гигантская для одной управляющей компании. И в администрации района, и в Жилищном агентстве над этой цифрой смеются, и говорят, что всех ответственных за такую ситуацию, если бы она действительно сложилась, уже «повесили бы». ГИТ ссылается на данные самого сайта ЖКС №3 — правда на его сохраненную копию, где указана сумма задолженности перед РСО в 966 млн рублей. Затем, якобы, ЖКС изменил цифры. Николай Вотчинцев полностью отрицает обвинения в манипуляции показателями и говорит об атаках на сайт. На момент написания статьи, портал действительно был недоступен. Однако для того, чтобы оценить реальность этого миллиарда, необязательно пользоваться сайтом компании, достаточно обратиться к ресурсникам. Задолженность перед ГУП ТЭК, по данным теплоэнергетиков, у ЖКС №3 на начало 2016 года составляла порядка 89 млн рублей. ТГК-1 ждали от жилкомсервиса 55 млн рублей, Водоканал — 25 млн рублей, ПСК — порядка полутора миллионов. Всего задолженности перед РСО набегает примерно на 170 млн рублей — и даже если добавить еще порядка 130 млн рублей долгов перед другими кредиторами (данные проверки Жилкома) до заветного миллиарда остается еще два раза по столько же. Сейчас задолженность ЖКС составляет 216 млн рублей, однако 147 млн рублей из них — это текущая задолженность по счетам, только что выставленным ресурсниками.

В Жилкомитете говорят, что третий районный ЖКС последовательно сокращает объем долгов, а по итогам IV квартала 2016 года он оказался на седьмом месте в рейтинге УК Смольного. При этом надо отметить, что перед некоторыми РСО долги у жилкомсервиса выросли по сравнению с данным на 1 января 2016-го – в частности, перед Водоканалом и ТГК-1. Совокупная задолженность «Универсального стража», разумеется, гораздо меньше — по подсчетам администрации, порядка 67 млн рублей. Однако она растет, и разница в количестве домов под управлением еще больше — более 450 у ЖКС №3 против 23 у «Стража».

В самом холдинге ГИТ связывают возникшие трудности со сменой руководства района (нынешний глава Василий Пониделко был назначен в прошлом феврале). «Наша компания работала в районе 7 лет, причем один год — уже при новой районной администрации., – говорит Грант Агасьян. – Теперь почему-то принято решение от имени госфонда имитировать собрания по смене УК». По его словам, все дело в некой «долгой и неинтересной» истории его отношений с конкретными чиновниками, однако пояснять свои слова владелец ГИТ не стал, назвав это нецелесообразным.

Судя по всему, конфликт в Калининском районе будет продолжаться — так же, как продолжается рост «Городских иннновационных технологий». Историю холдинга отсчитывают от 1990-х годов, связывая с компанией «Энком». Ее учредил отец Гранта Агасьяна Агаси Таланчян, а занималась она строительством — по большей части, согласно данным «Фонтанки», по госконтрактам МЧС, Минобороны и Смольного. В 2012 году регистрируется ПАО «Городские инновационные технологии», а с 2015 года холдинг начинает активно скупать управляющие компании. Сейчас их несколько десятков, а под управлением ГИТ находится около 4,5 млн квадратных метров. Среди последних приобретений холдинга – «Доверие» (83 дома в Петербурге, согласно реестру ГЖИ) и «Евротракт» (117 домов). Накануне стало известно, что ГИТ приобрел областное ОАО «Управляющая компания», добавив к своему фонду лишний миллион квадратов в Кингисеппском районе. В ближайших планах — скандальные «Мир» и «Возрождение», еще 2 млн квадратных метров. Это эффективная стратегия экспансии — вопроса собрания собственников не стоит, УК приобретается вместе со всеми домами. Крупнейшая частная УК Северо-Запада, в которую превращается ГИТ, не испытывает недостатка в деньгах для расширения — однако, по словам ресурсоснабжающих организаций, не стремится такими же темпами гасить задолженность. Как рассказали в ГУП ТЭК, всего поставщик ждет от холдинга 496 млн рублей. В частности, у того же «Доверия» набежало почти 150 млн рублей перед тепловиками, у УК «Невская, 40» – 113 млн рублей.

«Задолженность перед ресурсноснабжающими организациями у нас в основном касается компаний, которые только что приобретены холдингом, – говорит Грант Агасьян. – В них только начался процесс реструктуризации накопленных до нас долгов и перевод жителей на прямые договора с поставщиками, в более старых компаниях этот процесс завершен и задолженность там если и осталась где-то, то только уменьшается и полностью покрывается дебиторской задолженностью жителей перед управляющими компаниями».

В ТГК-1 подтвердили, что 16 домов «Стража» на Металлистов перешли на прямые платежи. В ГУП ТЭК утверждают, что все договоры у предприятия заключены именно с управляющими организациями, а прямые договоры с жильцами многоквартирных домов оно вообще практически не использует. Водоканал тоже не понимает, о каких прямых договорах говорит ГИТ. "По состоянию на 24.01.2017 в адрес предприятия не поступали протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «Универсальный страж», содержащие решения об оплате коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению непосредственно предприятию», – сообщили в ГУП. Задолженность компании за воду при этом составляет 18 млн рублей, порядка 7 млн Водоканал пытается взыскать через суды. При этом ООО «Универсальный страж» трудно отнести к недавним приобретениям: согласно системе СПАРК, оно было внесено в ЕГРЮЛ еще в 2009 году, а учредителем выступил сам Грант Агасьян.

Интересно, что компании, входящие в ГИТ, не работают с ВЦКП. В центре «Фонтанке» рассказали, что до приобретения «Евротракта» «Городскими инновационными технологиями», компания по 103 домам работала с ВЦКП. После покупки пришло извещение о расторжении контракта с 1 февраля. Руководство холдинга поясняет, что считает структуру работы с ВЦКП принципиально неправильной. «Если ВЦКП получает с ресурсников деньги за расщепление и перевод платежей, почему он выставляет комиссию еще управляюшей компании?» – задается вопросом Агасьян. При расщеплении платежей комиссия для УК составляет 0,5%. По оценке ВЦКП, средняя комиссия банков, принимающих платежи от населения без участия центра, составляет 1-3%.

Глава ГИТ по совместительству является депутатом муниципального образования Финляндский округ от партии «Единая Россия». Кроме того, его называют самым молодым миллиардером Петербурга – «ДП» поставил его на 203 место в соответствующем обшероссийском рейтинге, оценив состояние в 1, 8 млрд рублей. По данным СПАРК, на сентябрь 2016 года Агасьяну принадлежало порядка 40% холдинга. Помимо Петербурга и Ленобласти, ГИТ вышел на рынок Крыма, а в 2015 году — провел IPO, акции компании торгуются на Московской бирже. В последнее время ГИТ расширяет присутствие не только на рынке коммунальных услуг, но и в медиа-пространстве Петербурга. Именно холдинг профинансировал установку нашумевшего памятника латышским стрелкам и подал уведомление о проведении митинга в поддержку передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви . Ранее компания участвовала в экстравагантном конкурсе на управление жилым комплексом «Приморский каскад», предложив оказать допуслуги на квадриллион рублей (и проиграла «РОСБИЗНЕСУ», который не пожалел 4 квадриллионов).

Николай Кудин, "Фонтанка.ру"


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комментарии пользователей (3)
Циник
24 января 2017 г. 23:02
Жителям надо быть внимательнее, при борьбе управляющих компаний бывает приходят двойные квитанции, по ошибке их оплачивают и привет.
Random_spb
24 января 2017 г. 22:59
У этих домов фасады выходят на улицу или оживленные места? Это может быть ключевым фактором всей мутной истории...
deniszakharov
24 января 2017 г. 22:50
5 и 50 тыс.руб это до уплаты налогов или после, отношения оформляются по договору подряда?
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