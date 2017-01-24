Дадин рвётся на свободу через КС
Должен ли человек, вышедший с плакатом на улицу, сидеть пять лет в тюрьме, решит Конституционный суд. В течение нескольких недель он вынесет решение по делу заключенного активиста Ильдара Дадина. Пока заявители говорят о «ноже в спину правам человека», власти утверждают: хотя норма в целом верна, её неплохо бы поправить, а ещё лучше – ужесточить.
Согласно аргентинскому писателю Хорхе Луису Борхесу, в мировой литературе существует лишь четыре сюжета. Первый и самый древний – об осаждённой крепости. Именно её 24 января 2016 года напоминал Конституционный суд России. Сторонники заключённого оппозиционера Ильдара Дадина начали штурмовать его ещё накануне – отправили столько заявок с просьбой присутствовать на процессе, что электронная система суда отказалась работать.
В день заседания очередь у бюро пропусков КС, по словам активистов, начала выстраиваться ещё в 7.15 утра, но внутрь удалось попасть немногим. «У меня бейдж гостя под номером два, – показала «Фонтанке» красную карточку супруга Дадина Анастасия Зотова. – Первый бейдж получил один из помощников адвокатов. Знаю, что выдавался ещё и третий бейдж, но у кого он – я не в курсе». При этом зал КС полнился студентами петербургских вузов, приехавших посмотреть на дело и не встретивших к этому никаких препятствий – молодёжь пропускали по спискам через главный вход суда.
Пока оставшиеся за бортом рядовые оппозиционеры размышляли, надо ли пикетировать КС, атаку на крепость конституционализ
«Дадин отбывает наказание и находится в колонии в Алтайском крае. Я был там 12 января, уведомил его о заседании, и Ильдар сказал, что хотел бы лично участвовать в рассмотрении», – отметил адвокат Алексей Липцер.
Его коллега Сергей Голубок, известный петербуржцам по делу ледокола Arctic Sunrise, заявил, что отсутствие Дадина свидетельствует о «неравенстве» сторон в процессе.
«В перерыве уважаемый полпред президента в КС Михаил Валентинович Кротов может позвонить своему клиенту и узнать его точку зрения. У нас такой возможности нет. Просим ситуацию сбалансировать. У Ильдара Дадина есть весь комплекс прав, которыми он активно собирается пользоваться. В этом наша позиция», – подчеркнул Голубок.
Конституционные судьи, привыкшие к строго заведённому и редко нарушающемуся распорядку, такое нападение заявителей встретили без особого энтузиазма. Судья-докладчик Сергей Князев напомнил, что КС мог вообще обойтись без публичного рассмотрения дела, проанализировав позицию сторон в письменном виде. Судья Юрий Данилов поинтересовался, имеется ли письменное заявление оппозиционера с просьбой обеспечить его этапирование в Северную столицу: «Алтайский край – не прогулка по Невскому проспекту».
Липцер ещё раз объяснил, что Дадин ничего написать не мог, потому что в декабре пропал в колонии после сообщения о пытках и нашёлся только в начале января. Служители Фемиды удалились в совещательную комнату. Вернувшись, объявили, что разбирательство в отсутствии Дадина и не нарушит его прав.
«Гражданин Дадин находится в местах лишения свободы, что препятствует его самостоятельной явке в Конституционный суд. Но это не препятствует донести его позицию с помощью адвокатов», – заверил председатель КС Валерий Зорькин. По словам конституционалис
Митинг vs пьяное вождение
Следующая атака юристов Дадина была более осторожной. Адвокаты начали разбирать саму оспариваемую статью – 212.1 УК. Она появилась в российском законе в 2014 году и позволила сажать оппозиционеров, которые дважды нарушили правила проведения митингов в течение 180 дней.
В норме нашлось много странного. Например, непонятно, справедливо ли это – давать уголовную ответственность «по сумме» двух и больше административных правонарушений? Неясно, чем эти правонарушения должны подтверждаться: когда было возбуждено дело против Дадина, его протоколы по административным делам ещё не вступили в законную силу. И не получается ли, что Дадин дважды несёт ответственность за одно преступление?
Сергей Голубок процитировал известного отечественного криминолога Нинель Кузнецову: «Количество проступков не способно перерасти в качество преступления. 100 кошек не могут образовать одного тигра». Адвокат посоветовал российским конституционалис
Статья 212.2 находится в той же главе УК, что и терроризм, массовые беспорядки, хулиганство, добавил Голубок. А меры наказания по ней иначе, как драконовскими, не назовёшь: «Самое строгое – пять лет в местах лишения свободы. Столько же предусмотрено за использование рабского труда».
Адвокат Ксения Костромина напомнила, что «административна
«Но сравнивать с ней статью 212.1, по которой осуждён Дадин, некорректно. Вождение автомобиля – источник повышенной опасности. По делу же Дадина даже нет потерпевшего – как можно говорить о какой-то опасности?», – считает юрист.
«Заключение – это свобода»
После выступлений защитников Дадина в зале наступило настоящее, выражаясь словами полпреда правительства в КС Михаила Барщевского, «пиршество мысли». Потому что очередь выступать перешла стороне, принявшей и подписавшей закон – правительству, Госдуме, Совету Федерации, администрации президента.
Сам Барщевский признался, что статья 212.1 УК ему не нравится – она «неаккуратненько получилась». Из неё, например, неясно, как вновь наказывать оппозиционеров, которые уже получили свою уголовку – уголовно или административно. Тем не менее в целом норма вполне логична, полагает Барщевский. Активисты дважды получают предупреждение, и только на третий раз – миллионный штраф или тюремный срок: «Мой дедушка говорил: «Прежде, чем выпороть, нужно два раза отшлепать»».
Речи полпредов СовФеда и Государственной Думы напоминали уже не Борхеса, а Джорджа Оруэлла. Сенатор Андрей Клишас, например, доказывал, что, принимая поправки в уголовные законы, «федеральный законодатель исходит из необходимости обеспечивать полноценную реализацию права на свободу собраний, и вместе с тем возможность соблюдения общественного порядка и безопасности». Такая политика направлена на «гуманизацию и либерализацию законодательства
Парламентарий Татьяна Касаева призвала судей внимательнее вглядеться в облик оппозиционных активистов. Они создают «дополнительную нагрузку на правоохранительн
Многочисленные проступки на митингах «демонстрируют устойчивую антиобщественную ориентацию» личности и «свидетельствуют об антисоциальных мотивах», продолжил полпред президента Михаил Кротов. Протестующие могут блокировать перемещения транспортных средств специального назначения, в том числе скорой помощи. «Отсутствие фактического материального вреда как результата деяния не свидетельствует о безопасности этого деяния», – заключил Кротов.
«Нож в спину»
Более критично к казусу Дадина отнеслась представитель министерства юстиции Мария Мельникова, заявившая, что закон «требует совершенствовани
Активной поддержки адвокаты Дадина ждали со стороны уполномоченного по правам человека, но ошиблись. Представитель омбудсмена Иван Соловьёв выступил в КС сдержанно. В целом статья конституционна, хотя «уполномоченным и прорабатывается вопрос об усилении защиты прав граждан при производстве по делам об административных правонарушениях, неоднократное совершение которых может привести к возбуждению уголовного дела», отметил, заглядывая в распечатку, эксперт. Учитывая, что бывшая обмудсмен Элла Памфилова открыто высказывалась о нелегитимности статьи 212.1 УК, Сергей Голубок охарактеризовал позицию Соловьева словами «нож в спину правам человека». «Позиция омбудсмена поменялась на ровно противоположную. Представитель уполномоченного по правам человека выступает за права полиции», – прокомментировал юрист.
Сюрприз преподнесла и Генеральная прокуратура, которая в заранее направленном в КС письменном отзыве фактически встала на сторону Ильдара Дадина. Но в устном выступлении полпред надзорного ведомства Татьяна Васильева заявила, что произошла ошибка – журналисты «некорректно процитировали» документ. Такой казус с подчинёнными Юрия Чайки, напомним, случается не впервые. Впрочем, Васильева тоже признала, что закон не идеален и может быть поправлен.
Конституционный суд провозгласит решение по делу в течение нескольких недель. Скорее всего, он прислушается к пожеланиям о корректировках, но полностью отменять закон не будет. А именно таких радикальных мер требуют оппозиционеры, заявляя, что статью 212.1 нужно, как «опухоль», вырезать из «тела УК».
Если это произойдёт, Ильдар Дадин сможет претендовать на пересмотр своего приговора в Верховном суде.
Справка:
Ильдара Дадина в 2014 году четырежды задержали на несанкционирован
В декабре 2015 года Басманный районный суд признал Дадина виновным в неоднократных нарушениях правил проведения митингов. Активиста приговорили к трём годам в колонии общего режима, но затем срок снизили до 2,5 лет.
В ноябре 2016 года Дадин заявил о пытках, которым подвергался в исправительной колонии №7 в карельском городе Сегежа. После этого активист пропал. Только 8 января стало известно, что оппозиционера перевели в исправительную колонию №5 в Алтайском крае.
В 2016 году Дадин подал в Конституционный суд жалобу на статью 212.1 УК. Пока он единственный россиянин, осуждённый по этой норме. По сведениям Генпрокуратуры, в России возбуждено ещё три похожих дела, но они не доведены до суда. Фигурант одного из них – известный активист Владимир Ионов – эмигрировал на Украину и получил там статус беженца.
Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»