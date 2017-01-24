Иск о личном банкротстве «мясного короля» Василия Верюжского признан обоснованным

Арбитражный суд Петербурга признал обоснованным иск банка «Санкт-Петербург» о признании несостоятельным предпринимателя Василия Верюжского, экс-владельца компании «Рубеж», некогда крупнейшего дистрибьютора мясной продукции.

Как следует из картотеки суда, в отношении него введена процедура реструктуризации долгов.

Поводом для обращения стало неисполнение обязательства по кредитному договору компании «Мега Трейд», которое было обеспечено поручительством Василия Верюжского.

Сумма исковых требований ПАО «Банк «Санкт-Петербург» составила 2,9 млрд рублей.

Как сообщала «Фонтанка», ранее банк также потребовал признать несостоятельным другого совладельца «Рубежа» Сергея Туркина. В конце июня суд удовлетворил иск и ввел в отношении предпринимателя процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев.

Напомним, группа компаний «Рубеж» была основана в начале 2000-х годов Василием Верюжским и Геннадием Хрючкиным (им принадлежало по 35% бизнеса, еще 10% было у Сергея Туркина и 20% — у Владимира Ульянова). До 2008 года группа занимала около 10% российского рынка импорта мяса, а также активно развивала собственное производство в России. По данным СПАРК, до кризиса выручка холдинга достигала 20 млрд рублей. Начиная с 2010 года основные юрлица группы (ООО «Рубеж-плюс Регион», ООО «ГПК «Рубеж», ООО «ГПК») обанкротились. Однако основные активы были выкуплены структурами, связанными с владельцами «Рубежа».

В 2011 году Василий Верюжский объявлял о намерении инвестировать 10 млрд рублей в модернизацию Псковской и Новгородской птицефабрик. Однако уже в начале 2013 года на них тоже начались процедуры банкротства из-за долгов перед Сбербанком. В 2014 году Василия Верюжского задерживало ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в рамках расследования уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере», возбужденной по заявлению экс-партнера предпринимателя по холдингу «Рубеж» Геннадия Хрючкина.