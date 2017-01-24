В Кировском районе Ленобласти устроили облаву на волков

В полусотне километров от Петербурга охотники вынуждены были провести облаву на волков. Два хищника убиты, один ушел, оставляя на снежной поземке след из капелек крови.

"Сегодня рано утром, на ж/д станции 45-й километр была замечена стая волков из трех-четырех (особей. – Ред.). Будьте внимательны. Слышал, что в деревне Муя... стаи от 12 до 16", – написал около полуночи 23 января в соцсети "ВКонтакте" Вячеслав Першуков.

Волки расплодились из-за нехватки бобров, сообщил руководитель филиала межрегионального Ленинградского общества охотников и рыболовов Кировского района. Почему – читайте в новости 47news.ru