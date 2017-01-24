В Петербурге арестовали 730 упаковок с лосьонами и «Боярышником»

Роспотребнадзор по Петербургу изъял из 58 торговых точек 730 упаковок непищевой спиртосодержащей продукции. «Дед Мороз» не обнаружен, зато «Боярышник» в наличии.

Как сообщает пресс-служба ведомства, за месяц (с 26 января), сотрудники обошли 334 торговых точки и в 58 из них нашли нарушения. В большинстве случаев запрещенную продукцию продают представители малого бизнеса, но и сетевые магазины не убрали с полок опасную бытовую химию. Роспотребнадзор изъял 730 упаковок непищевых спиртосодержащих жидкостей, которые могут нанести вред здоровью петербуржцев. В список арестованного вошли лосьоны «Огуречный», «Апельсин», «Ромашковый», «Розовый», «Роза», «Голубой лотос», «Василек», «Лаванда», «Белая магнолия», «Японская азалия», «Календула», «Лимон», «Персиковый», «Лосьон с шалфеем, чередой и мятой», «Лосьон зеленый чай с алоэ», «Чайная роза» и другие.

В магазинах не было стеклоочистителя «Дед Мороз», который мог стать причиной смерти трех человек в Петербурге. Зато оказался концентрат для ванн «Боярышник», который вызвал в Иркутске массовые отравления. Именно это стало причиной 30-дневного общероссийского запрета на торговлю непищевой продукцией, содержание спирта в которой превышает 25 процентов. Соответствующее постановление было издано по поручению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.