«Сити Молл» эвакуировали из-за замыкания в туалете

Посетители крупного торгово-развлекательного центра в Приморском районе Петербурга вынуждены были оторваться от шопинга и покинуть здание. ЧП произошло в туалете первого этажа.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу, около половины седьмого вечера 24 января в ТРК «Сити Молл» на Коломяжском проспекте, 17/2, сработала противопожарная сигнализация. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что в туалете гипермаркета «Карусель» произошло короткое замыкание проводки.

Несмотря на то что возгорания не было, из здания эвакуировали порядка 500 человек.

ТРК после эвакуации и отбоя тревоги продолжил работу.