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Туризм
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24.01.2017 19:30

Полтавченко попросил президента о безвизовом въезде для туристов, прибывающих в Пулково

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением ввести безвизовый въезд для туристических групп, прибывающих в Северную столицу авиатранспортом. Об этом сообщил глава комитета по туризму Андрей Мушкарев на общественном совете комитета по туризму.

По его словам, сейчас инициатива находится на рассмотрении секретаря Совбеза России Николая Патрушева и главы МИД Сергея Лаврова. «Решение должно быть в ближайшие дни», – сказал он.

Сейчас формат безвизового пребывания в течение 72 часов действует для пассажиров морских и круизных судов. Ранее Андрей Мушкарев сообщал, что Смольный просит федеральные власти ввести аналогичный формат для тех, кто прибывает в город на самолете, и прорабатывает возможность введения электронных виз. Облегчение визового режима позволит не только нарастить въездной туристический поток, но и позволит городу активнее развивать конгрессный и деловой туризм, считают в Смольном.


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Tele2
19.01.2017 10:57
Петербуржцы провели новогодние праздники в путешествиях
Tele2 подвела итоги пользования услугами мобильной связи в роуминге с 31 декабря по 8 января. По сравнению с прошлыми новогодними праздниками интернет-трафик за границей вырос в 8 раз. Петербуржцы наиболее активно пользовались мобильным интернетом в Эстонии, Финляндии и Таиланде
Автор фото: Ольга Гриднева
21.12.2016 15:20
«РЖД Тур» приглашает на рождественские паровозные прогулки
В Рождество –7 января – у жителей и гостей Санкт-Петербурга есть возможность совершить популярное путешествие по маршруту Царскосельской железной дороги на поезде с настоящим паровозом.
Фотобанк Lori
15.12.2016 11:00
«РЖД Тур» приглашает в путешествие за новогодней сказкой
Зима, снег, мороз. Самое время подумать о том, как провести новогодние каникулы так, чтобы они запомнились надолго.Чтобы растопить холод в душе, надо вернуться в детство – в тот период, когда мир казался сказочным и гостеприимным.
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