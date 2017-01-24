Полтавченко попросил президента о безвизовом въезде для туристов, прибывающих в Пулково

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением ввести безвизовый въезд для туристических групп, прибывающих в Северную столицу авиатранспортом. Об этом сообщил глава комитета по туризму Андрей Мушкарев на общественном совете комитета по туризму.

По его словам, сейчас инициатива находится на рассмотрении секретаря Совбеза России Николая Патрушева и главы МИД Сергея Лаврова. «Решение должно быть в ближайшие дни», – сказал он.

Сейчас формат безвизового пребывания в течение 72 часов действует для пассажиров морских и круизных судов. Ранее Андрей Мушкарев сообщал, что Смольный просит федеральные власти ввести аналогичный формат для тех, кто прибывает в город на самолете, и прорабатывает возможность введения электронных виз. Облегчение визового режима позволит не только нарастить въездной туристический поток, но и позволит городу активнее развивать конгрессный и деловой туризм, считают в Смольном.