В Италии шесть человек стали жертвами крушения спасательного вертолета

Все шесть человек, находившиеся на борту вертолета итальянской спасательный службы, который потерпел крушение в горах Гран-Сассо-д'Италиа, погибли, сообщает во вторник агентство Associated Press.

На борту вертолета находились шесть человек, включая медиков и травмированного лыжника, которого спасатели собирались доставить в больницу итальянского города Л'Акуила.

Точные причины крушения пока не известны, однако сообщается, что в районе падения вертолета был густой туман. Мэр ближайшего к месту катастрофы города Луколи, Джанлука Маррочи, сообщил журналистам, что видел вертолет спасателей и удивился тому, что он летел очень низко, а затем скрылся в тумане.

Крушение произошло примерно в 100 км от места, где уже несколько дней продолжается операция по поиску жертв и пострадавших после схода лавины 18 января. В результате схода лавины на отель Rigopiano в районе горного массива Гран-Сассо погибли как минимум шесть человек. Причиной стихийного бедствия стали землетрясения в центральной части Италии и последовавшие за ними эхо-толчки.