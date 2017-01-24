"Фонтанка" за 60 секунд — 24 января

Единоросс Петр Толстой придал неожиданное ускорение теме Исаакиевского собора, хоть и отнекивался от своих слов полдня; рассмотрение жалобы первого осужденного по статье о митингах началось с задержания его жены; Крестовский стадион готовится тренироваться на байкерах.

Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой обвинил «правнуков тех, кто разрушал храмы с наганами», в желании сделать то же с Исаакиевским собором. Еще он заявил, что бучу вокруг принятого по собору решения поднимают журналисты и евреи, а интеллигенцию хлебом не корми, дай с шампанским по Исаакию пошастать. И это после того, как петербургским единороссам запретили лишний раз открывать рот в присутствии прессы. Он, конечно, позже отнекивался, но «осадочек остался».

Конституционный суд начал рассмотрение жалобы Ильдара Дадина, осужденного по статье 212.1 УК России. Его жену, Анастасию Зотову, и еще несколько человек, пришедших выразить Дадину поддержку, полиция задержала при выходе из здания суда. Они переходили улицу не там, где надо.

Минюст предлагает "усовершенствовать" статью, по которой осудили Дадина. Потому что примечание к статье допускает неопределённость толкования: непонятно, в каких случаях митингующих рецидивистов наказывать административно, а в каких — уголовно.

Первые 10 тысяч зрителей попадут на стадион на Крестовском острове 11 февраля. Им покажут — не поверите – мотошоу. Билеты — бесплатные, и они уже кончились.

Смольнинский районный суд Петербурга велел демонтировать памятную доску адмиралу Колчаку на Большой Зелениной улице. Постановление правительства Петербурга с разрешением установки доски признано незаконным. А это прецедент.

На рынке наружной рекламы банковать должен комитет по печати. Он уже занимается организацией торгов, а в недалеком будущем начнет курировать и заключение договоров.

Петербургское такси, дешевле которого нигде не найти, подорожает. Потому что налоги на любые отрасли народного хозяйства ложатся в конечном счете на потребителя. А все потому, что Uber теперь платит «налог на Google».