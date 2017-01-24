Израиль одобрил строительство новых поселений на палестинских территориях

Власти Израиля одобрили строительство 2,5 тыс. домов в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан, передает Jerusalem Post.

«Мы налаживаем нормальную жизнь в Иудее и Самарии», — заявил глава минобороны Авигдор Либерман.

В свою очередь премьер-министр Биньямин Нетаньяху добавил, что Израиль «будет продолжать строить».

23 декабря 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием прекратить строительство поселений Израиля на палестинских территориях.

В ответ Израиль сократил взносы в бюджет ООН на $6 млн.