Исчезнут ли голливудские фильмы с российских экранов?

24.01.2017 18:31

Известный переводчик Дмитрий Гоблин Пучков и продюсер Анатолий Сергеев, чья компания "Кинологистика" занимается прокатом в России отечественного и зарубежного кино, прокомментировали предложение чиновников о беспрецедентном повышении стоимости прокатных удостоверений для иностранных фильмов.

Минкультуры и Фонд кино предлагают поднять стоимость прокатных удостоверений для иностранных, в первую очередь голливудских, фильмов более чем в 1000 раз. При этом стоимость удостоверения, позволяющего легально показывать зарубежную кинопродукцию на российских экранах, может достигнуть 5 млн рублей. Останутся ли при этом на российских экранах голливудские блокбастеры и почему такие меры ударят прежде всего по прокату в России авторских и фестивальных кинокартин, узнали у известного под псевдонимом Гоблин переводчика Дмитрия Пучкова и продюсера, генерального директора компании "Кинологистика" Анатолия Сергеева:

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