Кержаков предложил провести матч легенд мирового футбола на Дворцовой во время ЧМ-2018

На общественном совете комитета по туризму нападающий "Зенита" Александр Кержаков предложил во время чемпионата мира по футболу – 2018 организовать матч легенд мирового футбола на Дворцовой площади.

«Самое важное после крупных событий оставить замечательное впечатление, сделать так, чтобы как можно больше людей в мире узнали о Петербурге», – считает Кержаков.

Напомним, чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Проведение соревнований запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Санкт-Петербурге.