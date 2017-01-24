ГУ МВД: Пулковская обсерватория до сих пор не подала заявление об ущербе от взлома

Руководство Пулковской обсерватории, ранее заявлявшее о проникновении и попытке порчи имущества, официально не оформило в полиции свою жалобу.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, сообщение о взломе поступило в полицию Московского района 19 января в 02.48. В течение получаса полицейский прибыл на место, составил протокол осмотра места происшествия, опросил дежурного работника. Полицейский уведомил, что, в соответствии с законом, подать заявление о материальном ущербе организации может ее законный представитель, о чем предложил проинформировать руководство обсерватории.

Напомним, что обсерватория рассказала СМИ о взломе павильона с солнечным телескопом и попытке проникнуть в здание АТС — автоматической телефонной станции – 20 января. По словам завлабораторией Пулковской обсерватории Елены Рощиной, полиция прибыла на место через 1,5 часа после происшествия. Так как взлом АТС не состоялся, заявление от ученых о ЧП принимать не стали.