Петербургские перевозчики подарят ветеранам бесплатный проезд 27 января

Спокойно оставить кошелек дома ветераны могут в пятницу, 27 января: в честь 73-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады подземка, автобусы, трамваи и троллейбусы Петербурга обещают возить их бесплатно.

Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Смольного, 27 января, в день 73-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, не платить за проезд могут инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и других мест принудительного содержания, которые создавали фашисты и их союзники.

Такое мероприятие проводится в городе уже не первый год. Бесплатные поездки ветеранам вне зависимости от гражданства и места жительства предлагают «социальные» маршруты наземного пассажирского транспорта и метрополитен. Впрочем, статус придется подтвердить соответствующими документами:

удостоверение ветерана Великой Отечественной войны;

удостоверение инвалида Великой Отечественной войны;

удостоверение к медали «За оборону Ленинграда»;

удостоверение к знаку «Жителю блокадного Ленинграда»;

удостоверение о праве на льготы бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей.

В Петербурге на сегодняшний день проживает чуть больше ста тысяч блокадников и защитников города. Единый льготный билет обходится им в 545 рублей в месяц. Соответственно, подарок ветеранам обойдется перевозчикам больше чем в полтора миллиона рублей.