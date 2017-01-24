Супругу Ильдара Дадина отвезли в полицию за "неправильный переход улицы"

Анастасию Зотову, супругу осужденного оппозиционера Ильдара Дадина, чья жалоба сегодня рассматривалась в Конституционном суде, задержала полиция при выходе из Конституционного суда. Одновременно с Зотовой было задержано ещё несколько человек, их доставили в 1-й отдел полиции УМВД по Адмиралтейскому району.

Как сообщили "Фонтанке" в ГУ МВД по Петербургу и области, рядом со зданием Конституционнного суда за переход проезжей части в неположенном месте были остановлены четверо человек. Их доставили в 1-й отдел полиции, провели профилактическую беседу и отпустили без составления протоколов, не привлекая к административной ответственности.

Напомним, 24 января Конституционный суд начал рассмотрение жалобы Ильдара Дадина, осужденного по статье 212.1 УК России, которую он считает неконституционной.