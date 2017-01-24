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24.01.2017 18:20
Невзоров о заявлении Толстого, православии и антисемитизме

Невзоров о заявлении Толстого, православии и антисемитизме

О возможных причинах резкого высказывания вице-спикера ГосДумы Петра Толстого, который накануне назвал противников передачи Исаакиевского собора церкви "внуками и правнуками тех, кто разрушал наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганами в 1917 году", рассуждает Александр Невзоров.

Аудиоподкаст эфира: 

 

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