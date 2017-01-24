Невзоров о заявлении Толстого, православии и антисемитизме

24.01.2017 18:20

О возможных причинах резкого высказывания вице-спикера ГосДумы Петра Толстого, который накануне назвал противников передачи Исаакиевского собора церкви "внуками и правнуками тех, кто разрушал наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганами в 1917 году", рассуждает Александр Невзоров.