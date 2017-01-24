Резиденты ОЭЗ Петербурга в 2016 году увеличили размер инвестиций на 35%

Резиденты особой экономической зоны Санкт-Петербурга в 2016 году инвестировали в развитие своего бизнеса 7,5 млрд рублей. Как говорится в сообщении комитета по промышленной политике и инновациям, по сравнению с 2015 годом этот показатель вырос на 35%.

В минувшем году сразу 10 инвесторов пополнили ряды ОЭЗ «Санкт-Петербург», а общее число компаний-резидентов теперь составляет 43 компании. В них трудоустроены 2295 человек.

Объем выручки резидентов ОЭЗ за 2016 год увеличился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составил 11,3 млрд рублей. Однако объем налогов, уплаченных этими компаниями, сократился, составив 2,4 млрд рублей против 3 млрд рублей в 2015 году.

За весь период существования ОЭЗ (образована в 2006 году) объем инвестиций резидентов достиг 23,2 млрд рублей. Объем выручки — 24,2 млрд 15 рублей. Объем уплаченных налогов – 6,7 млрд рублей.