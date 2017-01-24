В РПЦ назвали неактуальным вопрос передачи "Херсонеса Таврического" крымской епархии

В Русской православной церкви считают преждевременным вопрос о скорой передаче объектов музея-заповедника "Херсонес Таврический" Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

"Мы выступаем за конструктивные отношения между епархией и заповедником, обеспечение епархии возможности совершать богослужения в храмах бывшего Херсонесского Князь-Владимирского мужского монастыря, однако не считаем, что в настоящий момент актуально ставить вопрос о скорой передаче объектов епархии", – говорится в заявлении главы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, которого цитирует его пресс-служба.

Он также заявил, что разговоры о передаче объектов "Херсонеса Таврического" являются "беспочвенными до предоставления для находящихся в заповеднике музейных коллекций необходимых помещений, на которые согласится музей".

"Кроме того, речь идет исключительно о передаче церкви храмов и монастырских строений, а не иных музейных объектов", – пояснил Легойда.

При этом он добавил, что, в отличие от "Херсонеса Таврического", для передачи Исаакиевского собора в Петербурге предоставления никаких помещений для музейных коллекций не требуется.

"Поэтому считаю необоснованным связывать две данные ситуации и использовать их для обострения конфликтности", – заключил представитель церкви.

Накануне крымская епархия попросила передать ей 24 объекта государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический".