«Аэрофлот» ищет партнера для работы со СМИ на Северо-Западе

Публичное акционерное общество «Аэрофлот» объявило о поиске агентства, которое будет рассказывать жителям Северо-Западного федерального округа о деятельности входящих в холдинг авиакомпаний. Соответствующий запрос предложений размещен на сайте госзакупок 23 января.

Как следует из технической документации, победитель должен будет разработать систему оповещения и информирования «с учетом особенностей и предпочтений региональной аудитории, микро- и макроэкономических факторов, а также актуальных тенденций развития российской гражданской авиации в 2017 году».

Приоритетными задачами для партнера «Аэрофлота» должны стать: популяризация авиатранспорта в регионе в целом и работы перевозчика в частности, а также создание благоприятного информационного фона вокруг деятельности компании.

Подрядчик должен будет подготовить для заказчика ряд аналитических исследований медиарынка, публикаций СМИ; выработать стратегию, в которую войдет освещение тем с высоким репутационным, а также конфликтным потенциалом, где под последним подразумевается «противоречивая ситуация, раскрытие или неправильная трактовка которой может привести к конфликтам внутри авиакомпании, с пассажирами, со СМИ или органами власти».

Согласно договору, оказание услуг начинается 1 марта и заканчивается 15 декабря 2017 года. Ключевые для заказчика города – Санкт-Петербург и Калининград. Сумма контракта не указывается.

Прием заявок завершается 31 января, итоги будут подведены 16 февраля в штаб-квартире «Аэрофлота».​ ​

ПАО «Аэрофлот» позиционирует себя национальным перевозчиком, указывая на то, что совокупно со своими дочерними авиакомпаниями «Россия», «Победа» и «Аврора» обслуживает около 50% авиапассажиров в РФ.Собственные регулярные рейсы исчисляются более 130 пунктами назначения в 50 странах. Флот компании считается одним из самых молодых в мире и насчитывает 190 авиалайнеров – самолеты семейства Airbus А320, А330, Boeing 737, Boeing 777 и Sukhoi SuperJet-100. По итогам 2016 года «Аэрофлот» увеличил перевозку пассажиров на 11%, достигнув показателя 43,4 млн пассажиров.