СМИ: Минфин и ЦБ за неделю изымут с рынка 3,5 млрд долларов

Российские финансовые власти, объявившие на прошлой неделе о нежелательности дальнейшего укрепления рубля, перешли от слов к делу и начали изымать с рынка валютную ликвидность.

На очередном аукционе валютного репо на 28 дней Банк России резко сократил лимит – с 5 до 3 млрд долларов.

В результате во вторник банки, получающие валютное финансирование за счет госрезервов РФ, будут вынуждены вернуть регулятору 2 млрд долларов ранее полученных займов. В среду же истекает срок размещения в банках валютных депозитов Минфина России на сумму 1,5 млрд долларов. При этом новые валютные аукционы, вопреки сложившейся практике, не объявлены.

Таким образом, в общей сложности за неделю Минфин и ЦБ могут забрать из банковской системы 3,5 млрд долларов. Отток государственных валютных средств станет рекордным более чем за 1,5 года.

"Несмотря на то что сейчас дефицита валютной ликвидности в банковской системе нет, столь значительный возврат валютных средств может привести к росту спроса на валюту на внутреннем рынке", – отмечает аналитик ФК "Уралсиб" Ирина Лебедева.

По ее словам, предпринятый Минфином и ЦБ шаг "в принципе соответствует желанию кабинета министров ограничить укрепление рубля".

Кроме того, изъятие валютных кредитов "также позволит ЦБ нарастить объем резервов, не проводя интервенций на рынке", – говорит Лебедева.