Рекламу на улицах Петербурга снова ставят на паузу

Предписание УФАС о лишении ГУП ГЦРР права заключать договоры по наружной рекламе может стать новым препятствием для торгов, которых рынок ждет с 2013 года.

Подготовка конкурса на размещение наружной рекламы, который Смольный переносил на протяжении всего 2016 года, вышло на финишную прямую. Городские власти заканчивают согласование схемы размещения и рассчитывают провести торги в феврале, рассказал «Фонтанке» глава комитета по печати Сергей Серезлеев. Однако у победителей могут возникнуть проблемы с заключением договора — комитет по имущественным отношениям (КИО) и комитет по печати пока не договорились о том, кто должен подписывать такие контракты от имени города.

О том, что КИО должен отобрать у подведомственного комитету по печати ГУП «Городской центр размещения рекламы» (ГЦРР) право на заключение договоров с победителями конкурса по размещению наружной рекламы, в конце 2016 года заявил заместитель руководителя петербургского УФАС Вячеслав Тукаев.

На данный момент у города остались единицы действующих договоров на размещение рекламы, которые истекут в первом квартале 2017 года. Остальные участники рынка, чьи контракты прекратили действие, до проведения торгов платят городу за рекламные места по фактическому использованию.

По словам антимонопольщиков, еще в 1995 году комитет по управлению городским имуществом заключил с ГЦРР договор поручения, наделив его правом подписывать соглашения с победителями торгов на установку и эксплуатацию рекламных конструкций от имени Петербурга на земельных участках и зданиях, которые находятся в собственности города. В конце 2015 года КИО (правопреемник КУГИ) выдал ГЦРР доверенность на исполнение этих полномочий. Однако ГЦРР – ГУП, и не может исполнять функции, которые являются правом госоргана. В начале 2017 года антимонопольщики выдали предписание о расторжении договора поручения 1995 года, отзыве доверенности, выданной на 2017 год, и о необходимости прекращения выдачи доверенностей впредь.

Комитет по печати уже придумал, как выйти из сложившегося тупика. По словам Сергея Серезлеева, подготовлен проект постановления правительства Петербурга, в соответствии с которым полномочия по заключению договоров передаются непосредственно комитету по печати, который уже является организатором торгов. «Документ проходит согласование в юридическом комитете», – пояснил он.

Что касается будущего ГЦРР, то еще один проект постановления, подготовленный комитетом, предполагает преобразование его из ГУПа в государственное бюджетное учреждение (ГБУ) с 1 января 2018 года. В новом качестве организация продолжит заниматься проведением конкурсов на праздничное оформление города и сопровождением договоров по размещению рекламы, заключать которые будет сам комитет. Очевидно, в связи с этим ее ждет оптимизация штата. Но пока план реорганизации не утвержден, и о масштабах сокращений говорить сложно, отмечает Сергей Серезлеев. Сейчас в организации работают 130 человек. Также комитет по печати будет ходатайствовать перед КИО о сохранении доверенности ГЦРР на 2017 год для обслуживания действующих договоров, которые истекут в первом квартале.

Однако вопрос объявлять решенным преждевременно. Комитет готов выполнить предписание УФАС, но передача этих полномочий комитету по печати еще находится «в стадии обсуждения и согласования», заявили в пресс-службе. Перспективу продления доверенности с ГЦРР в комитете не прокомментировали.

По мнению участников рынка, если два комитета Смольного не договорятся, торги на размещение наружной рекламы снова окажутся под угрозой.

«В конкурсной документации должно быть отражено, какая структура со стороны города обладает полномочиями для заключения договора с частными предприятиями. Поэтому, скорее всего, для разрешения спорной ситуации с ФАС будут привлечены судебные инстанции», – комментирует руководитель представительства «ЭСПАР-Аналитик» Вера Дементьева. По ее словам, бизнес тоже намерен требовать ясности, поскольку не заинтересован в признании договоров аренды ничтожными из-за того, что «подписант со стороны города не обладал должными полномочиями».

Напомним, конкурс на размещение наружной рекламы петербургские предприниматели ждут с 2013 года. Но уже три года на пути проведения торгов с завидной регулярностью возникают препятствия.

Сначала, в 2013-м, федеральный закон запретил проводить конкурс без специальной схемы размещения. Ее разработали в 2014-м, утвердив карту с 9,7 тысячи точек. Но через полгода федеральные власти ввели новую переменную — обязали соблюдать ГОСТ ГИБДД о наружной рекламе. В итоге число мест, годных для установки конструкций, сократилось до 5 сотен.

К 2016-му Петербург и Москва добились послаблений для соблюдения ГОСТа. После этого комитет по печати приступил к формированию новой схемы.

Ее должны были утвердить до конца 2016 года, но тут выяснилось, что с 15 января 2017-го вступит в силу новая версия 820-го закона о зонах охраны памятников, которая поставит крест на нескольких форматах наружной рекламы в историческом центре.

По словам Сергея Серезлеева, из-за данного закона из схемы размещения выбыли порядка 500 конструкций. В итоге в нынешней редакции их осталось 10 450. Сейчас схема проходит согласование в профильных комитетах, и «утверждение вышло на финишную прямую», подчеркнул он.

Торги должны подарить рынку долгожданную стабильность. Места для щитов и афиш предоставят на 10 лет вперед. Все это время, по оценке комитета, рекламная отрасль будет приносить в бюджет города от 1,1 млрд рублей в год. Такой будет стартовая цена готовящегося конкурса. Вдобавок единовременно, после определения победителей, операторы должны будут внести в бюджет от 150 до 500 млн рублей за лот.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»